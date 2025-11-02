AccueilATPATP - Moselle OpenMedvedev forfait à Metz, Auger-Aliassime pourrait malheureusement l'imiter
ATP - Moselle Open

Medvedev forfait à Metz, Auger‐Aliassime pour­rait malheu­reu­se­ment l’imiter

Certains vont parler de malé­dic­tion, d’autres d’une date pas très effi­cace, il reste que les fais sont là. La dernière édition du Moselle Open risque de ne pas avoir le lustre annoncé et ce n’est pas vrai­ment la faute des orga­ni­sa­teurs qui ont toujours été coura­geux et opiniâtres.

Ce samedi, Daniil Medvedev est allé à Metz pour faire constater sa bles­sure, ce qui est déjà un beau geste de la part du Russe. 

Reste à savoir main­te­nant si Félix Auger‐Aliassime va l’imiter. Avec actuel­le­ment 3845 points, il est virtuel­le­ment qualifié pour le Masters de Turin devant Musetti (3685 points).

L’italien sera à Athènes en tant que tête de série 2 où il a forcé­ment demandé une invi­ta­tion. Le Canadien a donc une vraie marge de manoeuvre s’il ne parvient pas à remporté le titre à Paris.

Mais pour être maitre de son destin, il sera forcé­ment présent en Moselle, ce qui serait un très beau cadeau pour Julien Boutter et son équipe. 

Publié le dimanche 2 novembre 2025 à 09:49

