Certains vont parler de malédiction, d’autres d’une date pas très efficace, il reste que les fais sont là, la dernière édition du Moselle Open risque de ne pas avoir le lustre annoncé et ce n’est pas vraiment la faute des organisateurs qui ont toujours été courageux et opiniâtres.
Après son beau parcours lors du Rolex Paris Masters, Daniil Medvedev s’est malheureusement présenté ce jour aux Arènes de Metz afin de faire constater une blessure contractée lors de son match face à Alexander Zverev hier soir. pic.twitter.com/pIhrxZ5SSZ— Moselle Open (@MoselleOpen) November 1, 2025
Hier, Daniil Medvedev est allé à Metz pour faire constater sa blessure ce qui est déjà un beau geste d’autres par le passé ne l’avait pas fait.
Reste à savoir maintenant si Félix Auger‐Aliassime va l’imiter. Avec actuellement 3845 points, il est virtuellement qualifié devant Musetti, 3645 points.
L’italien sera à Athènes en tant que tête de série 2 où il a forcément demandé une invitation. Le Canadien a donc une vraie marge de manoeuvre s’il ne parvient pas à remporté le titre à Paris.
Mais pour être maitre de son destin, il sera forcément présent en Moselle, ce qui serait un très beau cadeau pour Julien Boutter et son équipe.
Publié le dimanche 2 novembre 2025 à 09:49