Medvedev zappe Metz. Si Auger‐Aliassime gagne à Paris, il pour­rait malheu­reu­se­ment l’imiter…

Par Jean Muller

Certains vont parler de malé­dic­tion, d’autres d’une date pas très effi­cace, il reste que les fais sont là, la dernière édition du Moselle Open risque de ne pas avoir le lustre annoncé et ce n’est pas vrai­ment la faute des orga­ni­sa­teurs qui ont toujours été coura­geux et opiniâtres. 

Hier, Daniil Medvedev est allé à Metz pour faire constater sa bles­sure ce qui est déjà un beau geste d’autres par le passé ne l’avait pas fait. 

Reste à savoir main­te­nant si Félix Auger‐Aliassime va l’imiter. Avec actuel­le­ment 3845 points, il est virtuel­le­ment qualifié devant Musetti, 3645 points. 

L’italien sera à Athènes en tant que tête de série 2 où il a forcé­ment demandé une invi­ta­tion. Le Canadien a donc une vraie marge de manoeuvre s’il ne parvient pas à remporté le titre à Paris.

Mais pour être maitre de son destin, il sera forcé­ment présent en Moselle, ce qui serait un très beau cadeau pour Julien Boutter et son équipe. 

Publié le dimanche 2 novembre 2025 à 09:49

Félix Auger‐Aliassime a trouvé la clé : « J'essaie toujours de progresser en tant que joueur, mais aussi en tant que personne. Aujourd'hui, je suis un joueur complet »

