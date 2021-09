Battu par un bon Pablo Carreno Busta ce samedi en demi‐finales du Moselle Open, Gaël Monfils s’est montré déter­miné et ambi­tieux après ce revers. Inscrit la semaine prochaine sur l’ATP 250 de Sofia, le Tricolore ambi­tionne de gagner le tournoi.

« J’ai envie de gagner Sofia. Je suis en demi‐finale ici et j’ai envie d’être au moins en finale à Sofia, voire de gagner. J’ai envie d’être en forme à Indian Wells. Je veux prendre de la confiance, prendre des matches et pour­quoi pas un titre. Paris, c’est encore loin. J’ai l’im­pres­sion que j’au­rais fait le tour du monde avant d’y arriver. Le calen­drier nous pousse à jouer un peu plus quand on a moins bien joué. Forcément, c’est plus facile de gérer son calen­drier quand on joue très bien. Mais là, ce n’est pas le cas et il faut enchaîner les tour­nois pour aller gagner des matches. Quitte à encaisser des gros chocs ther­miques et avaler du déca­lage horaire. Il n’y a pas le choix, quand on veut atteindre des objec­tifs, il y a toujours des moments un peu plus durs. Mais on fait tout avec l’équipe pour être au mieux. »