Dans le dur pendant une grande partie de l’année, Gaël Monfils a retrouvé une partie de sa forme et de son jeu à l’oc­ca­sion de la tournée améri­caine (quart à Toronto, huitièmes à Cincinnati et troi­sième tour à l’US Open) pour un bilan de six victoires pour trois défaites.

Présent cette semaine à Metz pour le Moselle Open où il est la tête de série numéro 3, Gaël s’est présenté en confé­rence de presse où il expliqué que son regain d’énergie était aussi dû à sa persé­vé­rance au quotidien.

« J’essaie d’avoir d’autres bases avec ma nouvelle équipe, on a essayé de changer pas mal de choses. Ce n’est pas passé au début, il y a eu le Covid qui m’a mis un gros coup de frein, donc je peux attri­buer mes récentes perfor­mances à ma persé­vé­rance, le retour du public a énor­mé­ment aidé certes, mais je pense d’abord à ma persé­vé­rance et je vais conti­nuer à croire en moi. »