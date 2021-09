Credit photos / Arnaud Bantquin

Vainqueur de Philip Kohlschreiber deux manches (7–6 (2), 6–4), la « Monf » a réussi son entrée dans le tournoi.

Après sa victoire, il a analysé son match avec beau­coup de sincé­rité : « Philip m’a beau­coup gêné car il a changé des choses par rapport à ce qu’il propose en général. On se connait très bien donc il a fallu que je reste très concentré. Je suis content de ce que j’ai réalisé. Je suis heureux d’être ici, de jouer à nouveau en France à la maison avec du public, cela fait chaud au coeur. C’est un bon départ, je me sens bien, je serai prêt demain et j’ai­merai finir la semaine le mieux possible »