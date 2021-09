Le Moselle‐Open en 2 minutes et 15 secondes nous propose un contenu très frais avec des ques­tions déca­lées bien ciblées.

Quand on demande à Gaël avec qui il aime­rait échanger sa place il évoque l’idée du fan : « Cela serait bien qu’un fan puisse prendre ma place parce qu’il pren­drait conscience qu’il y a bien sur un côté super sympa, mais il y a aussi un côté plus dur et que ce n’est pas si facile que d’avoir que les bons côtés »

Ce soir à 18H, la « Monf » entre en piste à Metz, il affron­tera Kohlschreiber.