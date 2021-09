C’était la première affiche du Moselle‐Open 2021 et elle a tenu toutes ses promesses même si le public messin aurait aimé une issue diffé­rente. C’est donc le doyen du tournoi Andy Murray qui s’im­pose en trois manches (4–6, 6–3, 6–1) créant une petite surprise.

C’est dur à dire mais Andy, 34 ans, a battu Ugo Humbert, 23 ans, au physique. Car on ne voit pas d’autres expli­ca­tions pour justi­fier une défaite aussi surpre­nante alors que tout se dérou­lait correc­te­ment pour le Mosellan qui avait remporté la première manche en impo­sant son rythme (6–4).

Alors que les deux hommes se rendaient coup pour coup et que le score était de 4 à 3 pour Andy, la machine trico­lore allait complè­te­ment dérailler sur un jeu où il accu­mu­lait les fautes directes. L’Ecossais n’en deman­dait pas tant et prenait les devants en conver­tis­sant le tout sur sa 8ème balle de break du match.

S’appuyant sur une solide et effi­cace première balle (18 aces au total), l’ex‐numéro mondial enfon­çait le clou et démon­trait surtout qu’il était beau­coup plus prêt physi­que­ment infli­geant un petit 7 à 0.

En face, Ugo était déjà ailleurs et s’in­cli­nait donc dans l’ul­time manche (1–6).

Andy affron­tera Pospisil en 8ème de finale ce mercredi à 18h et cette fois mettre juste la balle dans le court ne sera surement pas suffi­sam­ment face à un atta­quant aussi talen­tueux que le Canadien.