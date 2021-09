Récemment, Julien Boutter, le direc­teur du Moselle Open, nous racon­tait une anec­dote hila­rante sur la finale de l’édi­tion 2007 entre Andy Murray et Tommy Robredo où le premier menait 6–0 avant de fina­le­ment s’in­cliner sous les yeux de son entraî­neur de l’époque, Brad Gilbert.

A l’oc­ca­sion du media day de cette édition 2021, Andy est revenu sur ce moment compliqué et en a même dit plus sur la suite de la soirée : « Le gars qui m’a ramené du terrain d’en­traî­ne­ment à l’hôtel aujourd’hui était le chauf­feur qui me rame­nait à l’hôtel après ma défaite contre Tommy Robredo, en finale en 2007. Brad Gilbert était mon entraî­neur à l’époque et il n’était pas content de moi après la finale. Ça a chauffé dans la voiture, je suis sorti et je suis rentré à pied à l’hôtel. Je me souviens que sortir et marcher jusqu’à l’hôtel était beau­coup plus loin que ce que je pensais. C’était 10–15 minutes en voiture mais plus de 45 minutes à pied. Je n’avais pas vrai­ment besoin de ça après avoir joué un match en trois sets », a déclaré l’an­cien numéro 1 mondial en confé­rence de presse.