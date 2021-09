Déjà qualifié pour les quarts de finale, Andy Murray se régale à Metz. Ses sensa­tions sont excel­lentes. Il sent clai­re­ment qu’il monte en puis­sance. Après sa victoire contre Vasek Pospisil, le Britannique a exprimé sa satis­fac­tion avec des décla­ra­tions assez fortes.

« Mon senti­ment est que je m’amé­liore beau­coup dans tous les aspects. Je suis dans la période où j’ai joué le plus de tour­nois depuis des années et je me sens très bien physi­que­ment. De plus, je sens que ma confiance augmente beau­coup après chaque match parce que je sens à nouveau que je peux faire tout ce que je veux sur le court. J’ai une fois de plus été lucide sur la façon de gérer certaines situa­tions de jeu et c’est la clé pour moi puisque tout au long de ma carrière, j’ai été carac­té­risé par de bonnes lectures de jeu. Jusqu’à récem­ment, je me sentais parfois confus sur le terrain. Ce senti­ment est si incon­for­table mais il a complè­te­ment disparu », s’est féli­cité Murray, qui affron­tera Hubert Hurkacz ou Lucas Pouille pour une place en demies.