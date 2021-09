Lors de son média day à Metz, Andy Murray a évoqué cette fin de saison où il estime que son niveau de jeu est bien présent et qu’il peut riva­liser avec les meilleurs.

La seule chose qu’il veut arriver à réaliser, c’est de le main­tenir sur la durée et non sur un match seulement.

"J'ai joué un grand match à USOpen. Je suis heureux de voir que mon niveau de tennis est toujours là contre les meilleurs joueurs du monde. Mais je dois "le" garder plus de jours et c'est cela le plus dur". A Metz, l'Ecossais n'aura pas le temps de "gamberger". Dès demain, il affronte Ugo Humbert, le régional de l'étape qui est ultra-motivé. Un nouveau test pour Andy qui ne veut toujours par ranger sa raquette dans un placard.