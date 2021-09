Andy Murray passait un vrai test ce vendredi en quarts de finale du Moselle Open.

Opposé à l’un des meilleurs joueurs de cette saison, Hubert Hurkacz (13e), le Britannique s’est incliné en deux manches (6–7(4), 3–6), après un duel de très bonne facture.

Le Polonais, impé­rial sur les balles de break contre lui (quatre sur quatre sauvées) n’a laissé aucune chance à un Murray pour­tant combattif et parfois inspiré. Mais son manque de compé­ti­tion au plus haut niveau et l’ex­cellent service de son adver­saire ont eu raison de son parcours messin.

Pour une place en finale, Hurkacz affron­tera l’Allemand Peter Gojowczyk, lauréat du tournoi en 2017.