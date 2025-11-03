Quand on connait les origines du tournoi et la région de la Moselle, on ne peut pas se réjouir une seule seconde de la fin de cette immense aven­ture et surtout de la pluie de forfaits lors de cette édition.

Le dernier en date, celui de Félix est encore plus surpre­nant puisque le Canadien prend le risque de ne pas se rendre à Turin alors qu’il lui suffi­sait de gratter quelques point aux Arène de Metz.

Malgré tout, le plateau est encore « accep­table » avec des enjeux comme le titre hono­ri­fique de numéro 1 trico­lore entre Rinderknech et Moutet.