Quand on connait les origines du tournoi et la région de la Moselle, on ne peut pas se réjouir une seule seconde de la fin de cette immense aventure et surtout de la pluie de forfaits lors de cette édition.
Le dernier en date, celui de Félix est encore plus surprenant puisque le Canadien prend le risque de ne pas se rendre à Turin alors qu’il lui suffisait de gratter quelques point aux Arène de Metz.
Malgré tout, le plateau est encore « acceptable » avec des enjeux comme le titre honorifique de numéro 1 tricolore entre Rinderknech et Moutet.
Publié le lundi 3 novembre 2025 à 10:43