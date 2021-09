Arthur Rinderkeknech sera notre invité dans le numéro 78 de We Love tennis que nous sommes entrain de fina­liser et qui sortira le 1er Octobre.

Ce jour, il va faire son entrée au tournoi de Metz où il affron­tera l’Américain Marcus Giron (69ème mondial), cela lui rappel­lera peut‐être sa période où il était un des leader de l’uni­ver­sité de AetM au Texas.

Mais petit, Arthur a failli fina­le­ment faire un autre choix : « J’étais un fan absolu de foot, sport dans lequel je me débrouillais aussi bien qu’avec une raquette. J’ai donc jonglé entre les deux disci­plines pendant long­temps. J’avais du mal à me décider. Je dois avouer que je me voyais plus foot­bal­leur profes­sionnel que joueur de tennis, cela me semblait plus fort. C’est quand j’ai senti que les deux étaient incom­pa­tibles que j’ai fina­le­ment choisi le tennis car je commen­çais à être plus perfor­mant. C’est alors devenu une évidence »