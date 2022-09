La finale du Moselle Open a été marquée par le sacre de Lorenzo Sonego mais aussi par le geste tota­le­ment impro­bable du fantasque Alexander Bublik. Sur une balle de double break de l’Italien dans le deuxième set, le 41e mondial a « déraillé » et smashé avec le manche sur une balle facile…

Ce geste a provoqué la colère du public messin mais aussi du direc­teur du tournoi, Julien Bouter. En revanche, son adver­saire est resté « focus ».

« Je n’y ai pas vrai­ment prêter atten­tion, j’étais concentré sur mon jeu et mon tennis, lui est arrivé fatigué ici avec la Coupe Davis ou il avait disputé beau­coup de matchs. Il aurait pu aussi remporter le premier set car il très bien servi et je pense que par la suite il était trop fatigué donc ça a été plus facile pour moi », a déclaré l’Italien en confé­rence de presse.