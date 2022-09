Lorenzo Sonego est le vain­queur de l’édition 2022 de l’ATP 250 de Metz. Il a dominé le fantasque et « parfois ridi­cule » Alexander Bublik.

Le premier fut très accroché avec deux hommes solides sur leur mise en jeu, une seule balle de set à défendre à 4⁄ 5 pour Bublik, et seule­ment une petite alerte pour Sonego dans le cinquième jeu de la rencontre. Plus appliqué et combattif, l’Italien empor­tait alors la première manche au tie break.

Après l’incident dans le deuxième set, Bublik ne s’accrocherait plus pour « balancer » le match, ce qui n’a pas plus au public Mosellan. Lorenzo Sonego rempor­tait alors son troi­sième titre et son premier de l’année après une finale bien négo­ciée en deux sets, 7⁄ 6 , 6⁄ 2 .

Sonego Masters Metz ! 🏆@lorenzo_sonego captures a third career ATP Tour title after defea­ting Bublik 7–6 6–2 in Metz@moselleopen pic.twitter.com/xTSq1Xr7KL — Tennis TV (@TennisTV) September 25, 2022

De votre envoyé spécial en Moselle