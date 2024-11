Tenant du titre sur l’ATP 250 de Metz et battu par Andrey Rublev en huitièmes de finale, Lorenzo Sonego n’a visi­ble­ment pas digéré le fait que le Russe se soit retiré du tournoi quelques heures plus tard afin de se préserver en vue du Masters de Turin.

Récemment inter­viewé par Ubitennis, l’Italien est actuel 51e mondial n’a pas épargné son collègue du circuit.

« Rublev ne s’est pas très bien comporté. De toute façon, il y a des gens qui vont aux tour­nois pour les jouer et pour essayer de bien faire, il y a des gens qui veulent avancer. Il y avait peut‐être quelques lucky loser qui atten­daient d’être admis et il a pris la place de l’un d’entre eux, il m’a enlevé la chance d’avancer dans le tournoi alors qu’il savait déjà qu’il ne le joue­rait pas. Ce n’était pas très juste ni très respec­tueux pour moi. De plus, l’en­traî­neur lui a dit qu’il parti­rait avant le match. Il savait déjà qu’il allait partir, il est arrivé sur le terrain avec ses valises (sourires). Ce n’était pas une bonne chose pour nous, les joueurs, qui sommes peut‐être en train de mettre toute notre âme dans un tournoi et il ne s’en soucie pas du tout. »