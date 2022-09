Trois jours après sa lourde défaite en finale du Challenger de Rennes contre Ugo Humbert, Dominic Thiem a relevé la tête en s’im­po­sant contre Richard Gasquet pour son entrée en lice sur l’ATP 250 de Metz : 6–3, 7–6(3). Au micro d’Eurosport, le vain­queur de l’US Open 2020 a analysé sa victoire contre le Français avec une décla­ra­tion ressem­blant à un petit tacle à la nouvelle génération.

« Je suis arrivé de Rennes fatigué, après ces cinq matches plus les six heures de trajet en voiture. Mais j’ai bien récu­péré. Les condi­tions sont diffé­rentes à Metz, plus lentes et avec un rebond plus haut. Avec Richard, on s’est fait un match avec de longs rallyes, des diago­nales de revers. C’est toujours très sympa de jouer contre lui, les échanges et le rythme sont agréables. C’est diffé­rent des jeunes joueurs d’au­jourd’hui qui aiment frapper à pleine puis­sance. Je me suis fait plaisir et je suis évidem­ment très heureux d’avoir pu enchaîner avec la semaine dernière », a déclaré l’Autrichien qui défiera le tenant du titre, Hubert Hurkacz, ce jeudi en huitièmes de finale du Moselle Open.