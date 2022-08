Tsonga actionnaire d’un troisième tournoi

Jo‐Wilfried Tsonga et son ancien entraî­neur, Thierry Ascione, deviennent co‐propriétaires du Moselle Open. En s’emparant de 72% du capital finan­cier du tournoi, le All In Group devient action­naire majo­ri­taire d’un troi­sième ATP 250 après Marseille et Lyon.

Avec le Manceau, le tournoi de Metz devrait pour­suivre sa montée en puis­sance au fil des années.

« Quel plateau sportif pour une première », s’est déjà réjoui le néo‐retraité (titré quatre fois à Metz) qui ne se trompe pas : le direc­teur Julien Boutter pouvait diffi­ci­le­ment faire mieux cette année avec la présence de Daniil Medvedev, Dominic Thiem ou encore Gaël Monfils.

La liste n’a jamais été aussi belle, le spec­tacle sera forcé­ment au rendez‐vous du 18 au 25 aux Arènes de Metz.

Encore un peu plus de trois semaines avant le début du spectacle.