Stan Wawrinka est de retour en quart de finale d’un tournoi, à l’open de Moselle après sa solide perfor­mance face à Daniil Medvedev ce jeudi. Il affronte en ce moment‐même Mikael Ymer, le Suédois. Et Stan The Man a l’air en pleine forme.

Dès le premier chan­ge­ment de côté, et après une répri­mande de l’arbitre, il a amica­le­ment « remis en place » une loge peu pressée et bruyante : « Les gars, vous abusez, vous vous ferez la bise plus tard, on joue là ! », a grondé le Suisse.

De votre envoyé spécial en Moselle