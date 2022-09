Stanislas Wawrinka a réalisé une magni­fique perfor­mance jeudi soir en huitièmes de finale de l’ATP 250 de Metz contre Daniil Medvedev, symbole de ses efforts depuis de longs mois pour revenir à un bon niveau. Après sa victoire en trois sets (6−4, 6–7, 6–3), le Lausannois de 37 ans semblait soulagé.

« J’ai un peu hésité sur quelques coups au tie‐break, et face à un défen­seur comme Daniil, c’est quelque chose que vous ne pouvez pas vous permettre. Mais au final, j’ai vrai­ment très bien joué et je suis très content du niveau. Je suis plutôt vieux main­te­nant et la raison prin­ci­pale pour laquelle je continue, c’est juste­ment de vivre des matchs comme celui‐là. Je suis super heureux et j’es­père plus. J’ai beau­coup souf­fert depuis deux ans, ça a été diffi­cile de se remettre à niveau, tennis­ti­que­ment et physi­que­ment, alors le plus impor­tant, main­te­nant, c’est, à chaque fois, de tout laisser sur le terrain », a déclaré Stan The Man, opposé à Mikael Ymer ce vendredi pour une place dans le dernier carré du Moselle Open.