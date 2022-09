Stan Wawrinka est de retour en demi‐finale sur le grand circuit, au Moselle Open, sa première depuis janvier 2020 et le tournoi de Doha. Il est sorti vain­queur d’une longue bataille face à Mikael Ymer en s’imposant 6–4, 4–6, 7–6(5), après 2h49 de combat.

Sorti des quali­fi­ca­tions, Stan the Man enchaîne donc une cinquième victoire de rang et sera opposé au vain­queur de l’affrontement entre Holger Rune et Alexander Bublik.

Le Suisse a donc fini pile à l’heure pour regarder son grand ami Roger Federer parachever son oeuvre comme il nous l’a confié en confé­rence de presse : « C’est le but d’être devant ma télé, d’ailleurs la confé­rence de presse dure un peu trop (rires), tout le monde a envie de voir ça. C’est un moment triste et joyeux en même temps, en plus avec Rafa… J’avais bien regardé et noté l’heure avant mon match. »