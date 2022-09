Toujours à la recherche de son niveau de jeu depuis son retour sur les courts en mars dernier après un an d’ab­sence suite à une bles­sure au pied, Stan Wawrinka, qui s’est sorti des quali­fi­ca­tions sur le Moselle Open, est revenu en confé­rence de presse sur son état d’es­prit à quelques semaines de la fin de saison. Et visi­ble­ment, le Suisse compte bien s’ac­cro­cher jusqu’à que ses efforts paient.

« Il reste une marge, je le vois, je le ressens. J’aurais préféré avoir une wild card tableau, mais je remercie le tournoi de m’avoir invité en qualifs quand même. Je n’ai aucun problème à redes­cendre de caté­gorie, j’ai besoin de compé­ti­tion, d’en­chaîner au maximum. Plus l’âge avance, plus ça prend du temps de remettre le puzzle en place. Je suis lucide sur mon niveau actuel, j’avais gagné un match en cinq mois… Je ne dis pas que je vais gagner un Grand Chelem, mais je vois tous les jours ce que je suis encore capable de faire. J’ai passé une quan­tité d’heures sur le terrain et en fitness. Je sais que ça paiera. L’année prochaine je vais retrouver un niveau qui me conviendra. »