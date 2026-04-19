Ce qui est un peu navrant chez Alexander Zverev, c’est qu’il n’a jamais la capa­cité de se remettre en cause une seule petite seconde après une défaite.

Balayé par Falvio Cobolli (6−3, 6–3, en 1h10) devant son public alors qu’en quart de finale il faisait le fier avec le maillot du Bayern de Munich sur les épaules, le local du tournoi a expliqué sa défaite en une phrase qui en dit long sur cette inca­pa­cité à analyser ses échecs pour repartir dans une autre dynamique.

Alexander Zverev 🇩🇪 after falling in the @BMWOpen500 semis to Flavio Cobolli :



« I have played a lot of tennis lately and my legs just weren’t there anymore. A few days off will defi­ni­tely help. » #ATPTour #Munich 🍺 pic.twitter.com/CXX3jylgJO — Florian Heer (@Florian_Heer) April 18, 2026

« J’ai beau­coup joué ces derniers temps et aujourd’hui, je n’avais tout simple­ment plus les jambes. Je suis convaincu que quelques jours de repos me feront du bien », a expliqué l’ac­tuel 3e joueur mondial, qui s’im­pose un calen­drier démen­tiel comme pour éviter une vraie période d’en­traî­ne­ment où il pour­rait enfin faire évoluer son jeu.

On sait presque déjà comment le reste de la saison va se passer pour lui…