Ce qui est un peu « navrant » chez Alexandre Zverev, c’est qu’il n’a jamais la capacité de se remettre en cause une seule petite seconde après une défaite.
Balayé par Cobolli (3−6, 3–6) devant son public alors qu’en quart de finale il faisait le fier avec le maillot du Bayern de Munich sur les épaules, Alexander a expliqué sa défaite en une phrase qui en dit long sur cette incapacité d’analyser des échecs pour repartir dans une autre dynamique.
Alexander Zverev 🇩🇪 after falling in the @BMWOpen500 semis to Flavio Cobolli :— Florian Heer (@Florian_Heer) April 18, 2026
« I have played a lot of tennis lately and my legs just weren’t there anymore. A few days off will definitely help. » #ATPTour #Munich 🍺 pic.twitter.com/CXX3jylgJO
« J’ai beaucoup joué ces derniers temps et aujourd’hui, je n’avais tout simplement plus les jambes. Je suis convaincu que quelques jours de repos me feront du bien » a expliqué le joueur allemand qui s’impose un calendrier démentiel comme pour éviter une vraie période d’entrainement ou il pourrait enfin faire évoluer son jeu.
On sait presque déjà comment le reste de la saison va se passer pour lui…
Publié le dimanche 19 avril 2026 à 08:24