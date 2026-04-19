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Battu, Zverev a toujours une bonne excuse mais on y croit plus !

Par
Laurent Trupiano
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Ce qui est un peu « navrant » chez Alexandre Zverev, c’est qu’il n’a jamais la capa­cité de se remettre en cause une seule petite seconde après une défaite. 

Balayé par Cobolli (3−6, 3–6) devant son public alors qu’en quart de finale il faisait le fier avec le maillot du Bayern de Munich sur les épaules, Alexander a expliqué sa défaite en une phrase qui en dit long sur cette inca­pa­cité d’ana­lyser des échecs pour repartir dans une autre dynamique.

« J’ai beau­coup joué ces derniers temps et aujourd’hui, je n’avais tout simple­ment plus les jambes. Je suis convaincu que quelques jours de repos me feront du bien » a expliqué le joueur alle­mand qui s’im­pose un calen­drier démen­tiel comme pour éviter une vraie période d’en­trai­ne­ment ou il pour­rait enfin faire évoluer son jeu. 

On sait presque déjà comment le reste de la saison va se passer pour lui…

Publié le dimanche 19 avril 2026 à 08:24

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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