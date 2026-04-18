Flavio Cobolli a honoré de la meilleure des manières la mémoire de son ami, récem­ment décédé.

Opposé ce samedi au local, tenant du titre et actuel 3e joueur mondial, Alexander Zverev, l’Italien a livré une pres­ta­tion tout simple­ment sublime et parfaite pour rallier la cinquième finale de sa carrière sur le circuit prin­cipal, le quatrième sur un ATP 500.

Impressionnant vain­queur sur le score sans appel de 6–3, 6–3, en seule­ment 1h10 de jeu, l’ac­tuel 16e joueur mondial n’a pas pu retenir ses larmes au moment de célé­brer, sans doute, la plus belle victoire de sa jeune carrière.

Simply stun­ning 🤩



An emotional Flavio Cobolli defeats defen­ding cham­pion Zverev 6–3 6–3 to get his first completed win against a top ten opponent 🔥#bmwo­pen­by­bit­panda pic.twitter.com/7QMzFsyCxl — Tennis TV (@TennisTV) April 18, 2026

Interrogé lors de l’in­ter­view d’après match, Falvio a fait part de grande fierté. « C’est sûr. C’est l’un de mes meilleurs matchs de toute ma carrière. C’est l’un de mes meilleurs amis sur le circuit. C’est vrai­ment un type en or. Son équipe m’aide beau­coup pendant la saison. On a aussi de bons rapports avec les enfants et avec tous les membres de son équipe. Ça a été un peu dur de jouer contre lui. Je suis un peu timide quand je joue contre les grands joueurs, mais je pense avoir livré l’un de mes meilleurs matchs. Je suis vrai­ment content de ma perfor­mance et de la façon dont j’ai géré les moments diffi­ciles pendant le match. Maintenant, je pense être prêt à me battre à nouveau. On verra bien ce qui se passera demain (dimanche). »