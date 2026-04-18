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Cobolli, qui a perdu un être cher, fond en larmes après sa sublime victoire contre Zverev et sa quali­fi­ca­tion en finale

Par
Thomas S
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Flavio Cobolli a honoré de la meilleure des manières la mémoire de son ami, récem­ment décédé. 

Opposé ce samedi au local, tenant du titre et actuel 3e joueur mondial, Alexander Zverev, l’Italien a livré une pres­ta­tion tout simple­ment sublime et parfaite pour rallier la cinquième finale de sa carrière sur le circuit prin­cipal, le quatrième sur un ATP 500.

Impressionnant vain­queur sur le score sans appel de 6–3, 6–3, en seule­ment 1h10 de jeu, l’ac­tuel 16e joueur mondial n’a pas pu retenir ses larmes au moment de célé­brer, sans doute, la plus belle victoire de sa jeune carrière. 

Interrogé lors de l’in­ter­view d’après match, Falvio a fait part de grande fierté. « C’est sûr. C’est l’un de mes meilleurs matchs de toute ma carrière. C’est l’un de mes meilleurs amis sur le circuit. C’est vrai­ment un type en or. Son équipe m’aide beau­coup pendant la saison. On a aussi de bons rapports avec les enfants et avec tous les membres de son équipe. Ça a été un peu dur de jouer contre lui. Je suis un peu timide quand je joue contre les grands joueurs, mais je pense avoir livré l’un de mes meilleurs matchs. Je suis vrai­ment content de ma perfor­mance et de la façon dont j’ai géré les moments diffi­ciles pendant le match. Maintenant, je pense être prêt à me battre à nouveau. On verra bien ce qui se passera demain (dimanche). »

Publié le samedi 18 avril 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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