Flavio Cobolli a honoré de la meilleure des manières la mémoire de son ami, récemment décédé.
Opposé ce samedi au local, tenant du titre et actuel 3e joueur mondial, Alexander Zverev, l’Italien a livré une prestation tout simplement sublime et parfaite pour rallier la cinquième finale de sa carrière sur le circuit principal, le quatrième sur un ATP 500.
Impressionnant vainqueur sur le score sans appel de 6–3, 6–3, en seulement 1h10 de jeu, l’actuel 16e joueur mondial n’a pas pu retenir ses larmes au moment de célébrer, sans doute, la plus belle victoire de sa jeune carrière.
Simply stunning 🤩— Tennis TV (@TennisTV) April 18, 2026
An emotional Flavio Cobolli defeats defending champion Zverev 6–3 6–3 to get his first completed win against a top ten opponent 🔥#bmwopenbybitpanda pic.twitter.com/7QMzFsyCxl
Interrogé lors de l’interview d’après match, Falvio a fait part de grande fierté. « C’est sûr. C’est l’un de mes meilleurs matchs de toute ma carrière. C’est l’un de mes meilleurs amis sur le circuit. C’est vraiment un type en or. Son équipe m’aide beaucoup pendant la saison. On a aussi de bons rapports avec les enfants et avec tous les membres de son équipe. Ça a été un peu dur de jouer contre lui. Je suis un peu timide quand je joue contre les grands joueurs, mais je pense avoir livré l’un de mes meilleurs matchs. Je suis vraiment content de ma performance et de la façon dont j’ai géré les moments difficiles pendant le match. Maintenant, je pense être prêt à me battre à nouveau. On verra bien ce qui se passera demain (dimanche). »
Publié le samedi 18 avril 2026 à 15:15