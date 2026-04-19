Flavio Cobolli est vraiment sans pitié.
Battu ce dimanche par Ben Shelton en finale de l’ATP 500 de Munich, l’Italien n’a pas hésité à interpeller directement sa petite amie, venue spécialement en Bavière pour le soutenir, lors de son discours pendant la cérémonie de remise des prix.
« J’ai appelé ma copine hier. Je lui ai dit : ‘S’il te plaît, ne me laisse pas perdre’, mais elle l’a fait quand même… Reste peut‐être à la maison la prochaine fois », a déclaré avec un humour un peu vache l’actuel 16e mondial.
Flavio Cobolli to his girlfriend after losing to Ben Shelton in the Munich final :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 19, 2026
“I called yesterday my girlfriend. I said ‘please don’t let me lose,’ but she does so… maybe next time you stay home.”
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Une intervention qui a en tout cas bien fait rire le public munichois.
Publié le dimanche 19 avril 2026 à 16:26