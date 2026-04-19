Flavio Cobolli est vrai­ment sans pitié.

Battu ce dimanche par Ben Shelton en finale de l’ATP 500 de Munich, l’Italien n’a pas hésité à inter­peller direc­te­ment sa petite amie, venue spécia­le­ment en Bavière pour le soutenir, lors de son discours pendant la céré­monie de remise des prix.

« J’ai appelé ma copine hier. Je lui ai dit : ‘S’il te plaît, ne me laisse pas perdre’, mais elle l’a fait quand même… Reste peut‐être à la maison la prochaine fois », a déclaré avec un humour un peu vache l’ac­tuel 16e mondial.

Flavio Cobolli to his girl­friend after losing to Ben Shelton in the Munich final :



“I called yesterday my girl­friend. I said ‘please don’t let me lose,’ but she does so… maybe next time you stay home.”



💀💀💀💀💀 pic.twitter.com/jm0KrwUNqq — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 19, 2026

Une inter­ven­tion qui a en tout cas bien fait rire le public munichois.