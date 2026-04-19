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Cobolli sans pitié avec sa petite amie après sa défaite en finale : « Reste peut‐être à la maison la prochaine fois »

Par
Thomas S
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Flavio Cobolli est vrai­ment sans pitié.

Battu ce dimanche par Ben Shelton en finale de l’ATP 500 de Munich, l’Italien n’a pas hésité à inter­peller direc­te­ment sa petite amie, venue spécia­le­ment en Bavière pour le soutenir, lors de son discours pendant la céré­monie de remise des prix.

« J’ai appelé ma copine hier. Je lui ai dit : ‘S’il te plaît, ne me laisse pas perdre’, mais elle l’a fait quand même… Reste peut‐être à la maison la prochaine fois », a déclaré avec un humour un peu vache l’ac­tuel 16e mondial. 

Une inter­ven­tion qui a en tout cas bien fait rire le public munichois. 

Publié le dimanche 19 avril 2026 à 16:26

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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