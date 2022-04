Alexander Zverev est meurtri.

Tête de série numéro une et star de l’ATP 250 de Munich, le 3e joueur mondial s’est sèche­ment incliné pour son entrée en lice devant un public acquis à sa cause. Battu par le Danois Holger Rune, l’Allemand ne s’est trouvé aucune excuse et s’est même présenté en confé­rence de presse avec les yeux humides, très marqué par cette ce revers.

« J’ai joué sans fond. Je suis désolé pour les personnes présentes aujourd’hui (mercredi). Je suis désolé pour mes fans, je suis désolé pour le tournoi. Ce n’est pas la faute de mon prépa­ra­teur physique. Ce n’est pas la faute de mon physio. Si vous cher­chez une excuse main­te­nant, vous n’êtes pas la personne la plus intel­li­gente du monde. J’étais incroya­ble­ment nerveux avant le match. C’est la première fois que je joue en Allemagne devant un public depuis des années. J’ai joué sans coup droit. J’aurais perdu contre n’im­porte qui aujourd’hui dans le tableau prin­cipal. C’est le pire match de mes six, sept dernières années. J’ai vrai­ment donné le meilleur de moi‐même, même si cela ne s’est pas vu sur le court. »