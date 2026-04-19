Vainqueur héroïque du local, tenant du titre et 3e joueur mondial, Alexander Zverev, en demi‐finales, alors qu’il venait d’ap­prendre une terrible nouvelle, Flavio Cobolli n’est pas parvenu à confirmer en finale de l’ATP 500 de Munich, ce dimanche, face à un excellent Ben Shelton.

Battu 6–2, 7–5, en 1h30 de jeu, l’Italien, beau joueur, a tenu a féli­citer chaleu­reu­se­ment son adver­saire améri­cain lors de la céré­monie de remise des prix, tout en le cham­brant légè­re­ment sur son niveau au football.

Flavio Cobolli after losing to Ben Shelton in Munich final



“Incredible week Ben. Me and Ben started the week toge­ther chee­ring for Bayern Munich in Champion’s League 😂. Then we played the final here. Today he was better than me in tennis but for sure in foot­ball it’s never… pic.twitter.com/MTzuNvWkLS — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 19, 2026

« Une semaine incroyable, Ben. Ben et moi avons commencé la semaine ensemble en encou­ra­geant le Bayern Munich en Ligue des cham­pions. Puis on a disputé la finale ici. Aujourd’hui, il était meilleur que au tennis, mais au foot, cela n’ar­ri­vera jamais, c’est sûr. Je tiens à te féli­citer pour ce que tu accom­plis avec ton équipe. C’est un parcours incroyable. Tu le mérites. Je te soutiens toujours. Tu es un ami formi­dable sur le circuit. Je te souhaite bonne chance pour le reste de la saison. J’espère te revoir bientôt sur le court », a joli­ment déclaré l’ac­tuel 16e mondial, battu pour la deuxième fois de sa carrière en finale d’un tournoi ATP.