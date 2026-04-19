Accueil ATP ATP - Munich

Flavio Cobolli, battu par Ben Shelton en finale : « Aujourd’hui, il était meilleur que moi au tennis, mais au foot, cela n’ar­ri­vera jamais, c’est sûr »

Par
Thomas S
-
20

Vainqueur héroïque du local, tenant du titre et 3e joueur mondial, Alexander Zverev, en demi‐finales, alors qu’il venait d’ap­prendre une terrible nouvelle, Flavio Cobolli n’est pas parvenu à confirmer en finale de l’ATP 500 de Munich, ce dimanche, face à un excellent Ben Shelton.

Battu 6–2, 7–5, en 1h30 de jeu, l’Italien, beau joueur, a tenu a féli­citer chaleu­reu­se­ment son adver­saire améri­cain lors de la céré­monie de remise des prix, tout en le cham­brant légè­re­ment sur son niveau au football. 

« Une semaine incroyable, Ben. Ben et moi avons commencé la semaine ensemble en encou­ra­geant le Bayern Munich en Ligue des cham­pions. Puis on a disputé la finale ici. Aujourd’hui, il était meilleur que au tennis, mais au foot, cela n’ar­ri­vera jamais, c’est sûr. Je tiens à te féli­citer pour ce que tu accom­plis avec ton équipe. C’est un parcours incroyable. Tu le mérites. Je te soutiens toujours. Tu es un ami formi­dable sur le circuit. Je te souhaite bonne chance pour le reste de la saison. J’espère te revoir bientôt sur le court », a joli­ment déclaré l’ac­tuel 16e mondial, battu pour la deuxième fois de sa carrière en finale d’un tournoi ATP. 

Publié le dimanche 19 avril 2026 à 15:29

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥