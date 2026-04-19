Vainqueur héroïque du local, tenant du titre et 3e joueur mondial, Alexander Zverev, en demi‐finales, alors qu’il venait d’apprendre une terrible nouvelle, Flavio Cobolli n’est pas parvenu à confirmer en finale de l’ATP 500 de Munich, ce dimanche, face à un excellent Ben Shelton.
Battu 6–2, 7–5, en 1h30 de jeu, l’Italien, beau joueur, a tenu a féliciter chaleureusement son adversaire américain lors de la cérémonie de remise des prix, tout en le chambrant légèrement sur son niveau au football.
Flavio Cobolli after losing to Ben Shelton in Munich final— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 19, 2026
“Incredible week Ben. Me and Ben started the week together cheering for Bayern Munich in Champion’s League 😂. Then we played the final here. Today he was better than me in tennis but for sure in football it’s never… pic.twitter.com/MTzuNvWkLS
« Une semaine incroyable, Ben. Ben et moi avons commencé la semaine ensemble en encourageant le Bayern Munich en Ligue des champions. Puis on a disputé la finale ici. Aujourd’hui, il était meilleur que au tennis, mais au foot, cela n’arrivera jamais, c’est sûr. Je tiens à te féliciter pour ce que tu accomplis avec ton équipe. C’est un parcours incroyable. Tu le mérites. Je te soutiens toujours. Tu es un ami formidable sur le circuit. Je te souhaite bonne chance pour le reste de la saison. J’espère te revoir bientôt sur le court », a joliment déclaré l’actuel 16e mondial, battu pour la deuxième fois de sa carrière en finale d’un tournoi ATP.
Publié le dimanche 19 avril 2026 à 15:29