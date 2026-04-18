« Hier, un ami à moi âgé de 13 ans nous a quittés, il est parti bien trop tôt. Cette victoire est juste pour lui », a déclaré Flavio Cobolli, les yeux remplis de larmes, après son impressionnante victoire face à Alexander Zverev (6−3, 6–3, en 1h10) en demi‐finales de l’ATP 500 de Munich.
Un terrible drame qui a poussé l’Italien à donner le meilleur de lui‐même sur le court afin d’honorer la mémoire de son ami parti, comme il le dit, beaucoup trop tôt.
Après la rencontre, sur son compte Instagram, le 16e joueur mondial a de nouveau rendu hommage à son ancien partenaire de club.
« À chaque point que je jouerai, à chaque balle que je toucherai, à chaque pas que je ferai, je penserai à toi. L’école de tennis ne sera plus jamais la même sans toi, mais je te jure que tu ne seras jamais oublié. C’était une victoire particulière aujourd’hui. Pas seulement pour le tennis, mais pour quelque chose de plus grand. Je pense à Mattia, un jeune garçon de mon club à Parioli. Celle‐ci est pour toi », a écrit celui qui affrontera, ce dimanche, Ben Shelton en finale.
Et on peut déjà être sûr que Flavio jouera avec un supplément d’âme.
Publié le samedi 18 avril 2026 à 18:18