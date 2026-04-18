« Hier, un ami à moi âgé de 13 ans nous a quittés, il est parti bien trop tôt. Cette victoire est juste pour lui », a déclaré Flavio Cobolli, les yeux remplis de larmes, après son impres­sion­nante victoire face à Alexander Zverev (6−3, 6–3, en 1h10) en demi‐finales de l’ATP 500 de Munich.

Un terrible drame qui a poussé l’Italien à donner le meilleur de lui‐même sur le court afin d’ho­norer la mémoire de son ami parti, comme il le dit, beau­coup trop tôt.

Après la rencontre, sur son compte Instagram, le 16e joueur mondial a de nouveau rendu hommage à son ancien parte­naire de club.

« À chaque point que je jouerai, à chaque balle que je toucherai, à chaque pas que je ferai, je penserai à toi. L’école de tennis ne sera plus jamais la même sans toi, mais je te jure que tu ne seras jamais oublié. C’était une victoire parti­cu­lière aujourd’hui. Pas seule­ment pour le tennis, mais pour quelque chose de plus grand. Je pense à Mattia, un jeune garçon de mon club à Parioli. Celle‐ci est pour toi », a écrit celui qui affron­tera, ce dimanche, Ben Shelton en finale.

Et on peut déjà être sûr que Flavio jouera avec un supplé­ment d’âme.