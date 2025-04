Battu il y a quelques jours au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo par Andrey Rublev, Gaël Monfils a décidé de se retirer de l’ATP 250 de Munich sur lequel il était engagé cette semaine.

Alors qu’il devrait affronter Denis Shapovalov pour son entrée en lice ce mardi, le Français, actuel 43e mondial, a fina­le­ment décidé de déclarer forfait de manière assez tardive sans que l’on sache encore pourquoi.

Munich update :

OUT : Monfils

IN : Dedura‐Palomero (LL, will play against Shapovalov)