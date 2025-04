Adulé par certains, détesté par d’autres, Alexandre Zverev vit une semaine contrastée au tournoi de Munich où il reste l’at­trac­tion principale.

Lors de son quart de finale très accroché face au batave Griekspoor qui l’avait éliminé à Indian Wells, l’Allemand a pris sa revanche en trois manches : 6–7, 7–6, 6–4.

Lors de ce duel très disputé, Sascha a été insulté par un spec­ta­teur et on ne peut pas dire que le message était « sympathique »

😮🇩🇪 During Alexander Zverev’s match in Munich today, a member of the crowd shouted :



“Let’s go, you f****** wife beater” pic.twitter.com/bD8pxoU1eE