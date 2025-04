Si célé­brer une victoire après l’abandon d’un adver­saire n’est géné­ra­le­ment pas très bien vu, Diego Dedura‐Palomero a des circons­tances atténuantes.

Lucky loser sur l’ATP 500 de Munich suite au forfait de Gaël Monfils, le jeune alle­mand de 17 ans était opposé ce mardi à Denis Shapovalov. Et alors qu’il menait au score (7–6(2), 3–0), l’ac­tuel 549e mondial a vu le Canadien jeter l’éponge à cause d’une blessure.

S’il a d’abord paru un peu embar­rassé par la situa­tion de son adver­saire après cette première victoire en carrière sur le circuit prin­cipal, Diego a ensuite tota­le­ment laissé éclater sa joie avant de se jeter au sol.

First ATP Tour Win 🙌



Denis Shapovalov is forced to retire and Diego Dedura‐Palomero is through to the second round 🤝#BMWOpen pic.twitter.com/2Dbx3J8QkA