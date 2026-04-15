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La chute incon­trô­lable de Tsitsipas au clas­se­ment mondial

Par
Baptiste Mulatier
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Stefanos Tsitsipas ne sort pas la tête de l’eau. 

Battu au premier tour de l’ATP 500 de Munich par Fabian Marozsan (3−6, 7–6, 6–4), malgré une balle de match dans cette rencontre disputée sur deux jours, le Grec continue de chuter au classement. 

Le double fina­liste en Grand Chelem pour­suit sa dégrin­go­lade et devrait encore perdre plus d’une dizaine de places pour se retrouver aux alen­tours de la 80e posi­tion mondiale.

La bonne nouvelle pour Tsitsipas, c’est qu’il aura très peu de points à défendre lors du reste de la saison sur terre battue suite à ses résul­tats déce­vants l’an dernier (3e tour à Madrid, Rome et 2e tour à Roland‐Garros). 

Publié le mercredi 15 avril 2026 à 14:32

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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