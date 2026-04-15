Stefanos Tsitsipas ne sort pas la tête de l’eau.
Battu au premier tour de l’ATP 500 de Munich par Fabian Marozsan (3−6, 7–6, 6–4), malgré une balle de match dans cette rencontre disputée sur deux jours, le Grec continue de chuter au classement.
Comeback complete 💪— Tennis TV (@TennisTV) April 15, 2026
Fabian Marozsan overcomes a overnight delay as well as being match point down as he defeats Tsitsipas 3–6 7–6 6–4 in Munich#bmwopenbybitpanda pic.twitter.com/zDWAClPoOU
Le double finaliste en Grand Chelem poursuit sa dégringolade et devrait encore perdre plus d’une dizaine de places pour se retrouver aux alentours de la 80e position mondiale.
Tsitsipas down to #79 in the live ranking… https://t.co/LBpdHnqsk4— José Morgado (@josemorgado) April 15, 2026
La bonne nouvelle pour Tsitsipas, c’est qu’il aura très peu de points à défendre lors du reste de la saison sur terre battue suite à ses résultats décevants l’an dernier (3e tour à Madrid, Rome et 2e tour à Roland‐Garros).
Publié le mercredi 15 avril 2026 à 14:32