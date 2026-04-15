Stefanos Tsitsipas ne sort pas la tête de l’eau.

Battu au premier tour de l’ATP 500 de Munich par Fabian Marozsan (3−6, 7–6, 6–4), malgré une balle de match dans cette rencontre disputée sur deux jours, le Grec continue de chuter au classement.

Comeback complete 💪



Fabian Marozsan over­comes a over­night delay as well as being match point down as he defeats Tsitsipas 3–6 7–6 6–4 in Munich#bmwo­pen­by­bit­panda pic.twitter.com/zDWAClPoOU — Tennis TV (@TennisTV) April 15, 2026

Le double fina­liste en Grand Chelem pour­suit sa dégrin­go­lade et devrait encore perdre plus d’une dizaine de places pour se retrouver aux alen­tours de la 80e posi­tion mondiale.

Tsitsipas down to #79 in the live ranking… https://t.co/LBpdHnqsk4 — José Morgado (@josemorgado) April 15, 2026

La bonne nouvelle pour Tsitsipas, c’est qu’il aura très peu de points à défendre lors du reste de la saison sur terre battue suite à ses résul­tats déce­vants l’an dernier (3e tour à Madrid, Rome et 2e tour à Roland‐Garros).