Placé en même temps que le tournoi d’Estoril et entre l’ATP 500 de Barcelone et le Masters 1000 de Madrid dans le calen­drier, l’ATP 250 de Munich (du 25 avril au 1er mai) a réalisé un sacré coup en atti­rant coup sur coup le local Alexander Zverev et l’un des meilleurs joueurs de la planète sur ocre, le Norvégien Casper Ruud.

Deux fois vain­queurs en Bavière (2017 et 2018), Zverev tentera donc de décro­cher un troi­sième titre et de remettre un joueur alle­mand en haut du palmarès après trois éditions, dont une annulée en 2020, où ce sont Cristian Garin (2019) et Nikoloz Basilashvili (2021) qui ont soulevé la coupe.