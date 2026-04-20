Tombeur de Flavio Cobolli en finale de l’ATP 500 de Munich (6−2, 7–5), Ben Shelton a remporté à 23 ans son cinquième titre et son deuxième après Houston en 2024.

Au micro de l’ATP après sa victoire, le 6e joueur mondial a annoncé la couleur pour la suite de la tournée sur terre battue.

« J’ai commencé à un très haut niveau, comme je l’avais déjà fait contre lui aupa­ra­vant. Le plus diffi­cile, c’est de main­tenir ce niveau alors qu’il élève le sien. J’ai réussi à le faire dans le deuxième set et j’ai joué un excellent tennis. Je suis satis­fait de ma perfor­mance cette semaine. Je me suis amélioré au fil des jours et je suis content du travail que mon équipe et moi avons fourni. J’ai de grandes ambi­tions sur terre battue. C’est une surface sur laquelle je veux m’améliorer chaque année. Elle devient peu à peu l’une de mes surfaces préférées. »

A noter que l’Américain avait été battu par Carlos Alcaraz en huitièmes de finale de Roland‐Garros l’an dernier.