Tombeur de Flavio Cobolli en finale de l’ATP 500 de Munich (6−2, 7–5), Ben Shelton a remporté à 23 ans son cinquième titre et son deuxième après Houston en 2024.
Au micro de l’ATP après sa victoire, le 6e joueur mondial a annoncé la couleur pour la suite de la tournée sur terre battue.
« J’ai commencé à un très haut niveau, comme je l’avais déjà fait contre lui auparavant. Le plus difficile, c’est de maintenir ce niveau alors qu’il élève le sien. J’ai réussi à le faire dans le deuxième set et j’ai joué un excellent tennis. Je suis satisfait de ma performance cette semaine. Je me suis amélioré au fil des jours et je suis content du travail que mon équipe et moi avons fourni. J’ai de grandes ambitions sur terre battue. C’est une surface sur laquelle je veux m’améliorer chaque année. Elle devient peu à peu l’une de mes surfaces préférées. »
A noter que l’Américain avait été battu par Carlos Alcaraz en huitièmes de finale de Roland‐Garros l’an dernier.
Publié le lundi 20 avril 2026 à 11:58