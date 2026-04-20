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Le message de Ben Shelton après son titre : « J’ai de grandes ambi­tions sur cette surface qui devient peu à peu l’une de mes préférées »

Par
Baptiste Mulatier
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Tombeur de Flavio Cobolli en finale de l’ATP 500 de Munich (6−2, 7–5), Ben Shelton a remporté à 23 ans son cinquième titre et son deuxième après Houston en 2024. 

Au micro de l’ATP après sa victoire, le 6e joueur mondial a annoncé la couleur pour la suite de la tournée sur terre battue. 

« J’ai commencé à un très haut niveau, comme je l’avais déjà fait contre lui aupa­ra­vant. Le plus diffi­cile, c’est de main­tenir ce niveau alors qu’il élève le sien. J’ai réussi à le faire dans le deuxième set et j’ai joué un excellent tennis. Je suis satis­fait de ma perfor­mance cette semaine. Je me suis amélioré au fil des jours et je suis content du travail que mon équipe et moi avons fourni. J’ai de grandes ambi­tions sur terre battue. C’est une surface sur laquelle je veux m’améliorer chaque année. Elle devient peu à peu l’une de mes surfaces préférées. »

A noter que l’Américain avait été battu par Carlos Alcaraz en huitièmes de finale de Roland‐Garros l’an dernier. 

Publié le lundi 20 avril 2026 à 11:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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