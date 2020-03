A l’instar d’Estoril, le tournoi de Munich (ATP 250, 27 avril au 3 mai) a publié un communiqué pour annoncer le maintien du tournoi. Du moins pour l’instant : « Les plans du tournoi, qui doit débuter le 25 avril, sont inchangés. La santé et la sécurité de tous les spectateurs, des joueurs, des ramasseurs, des arbitres, du personnel sont prioritaires. Nous sommes en contact permanent avec l’ATP et les autorités bavaroises. Si quelque chose change dans la situation actuelle, nous vous en informerons dans les plus brefs délais. »

Liebe Tennisfreunde, liebe Fans der BMW Open by FWU,die Planungen für das Turnier auf der Anlage des MTTC Iphitos am… Gepostet von BMW Open by FWU am Dienstag, 17. März 2020