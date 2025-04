Ce n’est pas la première fois que cette situa­tion a lieu mais elle reste toujours comique. Lors de son match face à Ugo Humbert, le joueur hongrois Marozan ne savait pas qu’il avait gagné la rencontre. En effet après la balle de match, il s’est replacé alors qu’Ugo Humbert s’ap­pro­chait du filet pour lui serrer la main.

First ATP 500 Quarter‐Final and he had no idea 😆



Fabian Marozsan completes the Quarter‐ Final line up in Munich as he beats Humbert 6–4 6–4 💪#BMWOpen pic.twitter.com/6TfQQdAmTT