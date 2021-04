Grand anima­teur de la bulle austra­lienne à Melbourne, l’Uruguayen Pablo Cuevas, 35 ans, vient de remporter son premier match sur terre battue de l’année à Munich. Opposé au non‐spécialiste Tennys Sandgren, l’ac­tuel 85e mondial s’est imposé malgré un énorme trou d’air dans le deuxième set : 7–6(4), 0–6, 6–1 après 1h50 de jeu.

Ancien 19e mondial et vain­queur de six tour­nois ATP durant sa carrière, tous sur terre battue, Cuevas a encore de la ressource malgré un âge avancé et un manque de rythme évident. Au prochain tour en Bavière, le fantasque uruguayen devra s’employer face à l’un des favoris du tournoi, le Norvégien Casper Ruud, tête de série numéro 2 derrière Alexander Zverev.