Si la finale de l’ATP 250 de Munich était exac­te­ment la même qu’en 2022, le scénario fut en revanche bien diffé­rent et digne d’un film à suspens. L’année dernière, Van de Zandschulp aban­don­nait dès le premier set. Cette fois, le public en a eu pour son argent !

Holger Rune conserve en effet son titre au terme d’une finale impro­bable, conclue en trois sets face à un Botic van de Zandschulp furieux et dépité, qui aura manqué 4 balles de match : 6–4, 1–6, 7–6(3), en 2h40 de jeu.

Le Danois menait dans cette partie avant que VDZ, solide et constant, prenne le dessus.

Ce dernier prenait le chemin de la victoire mais le troi­sième set bascu­lait un peu dans l’ir­ra­tionnel. La faute (ou grâce) à Rune. Breaké, il deman­dait un premier temps mort médical pour une douleur au niveau l’épaule. Ensuite mené 2–5, et alors que le Néerlandais se procu­rait deux premières balles de match, il profi­tait de la fragi­lité de ce dernier au moment de conclure pour les sauver. Et il se mettait à jouer comme si cette gêne n’avait jamais existé. Il reve­nait à 5–5 tandis que VDZ lais­sait exploser sa colère.

Surtout que durant cette fin de match impro­bable, Rune se tordait la cheville et deman­dait un nouveau strap. L’arbitre refu­sait car le temps mort médical avait déjà été utilisé. Le 7e mondial boitait puis courait comme un lapin. Reblote 6–5, 40–15 pour Botic sur son service, qui trem­blait une fois de plus. Et au terme d’une fin de match aussi impro­bable qu’in­cer­taine, Rune venait à bout d’un VDZ abattu dans le tie‐break.

Battu dimanche dernier en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo par Andrey Rublev, Holger Rune connaît une fin beau­coup plus joyeuse avec ce 4e titre en carrière.

Les confé­rences de presse après cette finale risquent d’être égale­ment très animées !