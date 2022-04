Holger Rune a réalisé une magni­fique perfor­mance en s’of­frant à 18 ans, le premier top 5 de sa carrière, Alexander Zverev (3e). Qui plus est en Allemagne, à Munich, avec le public derrière son adversaire.

« Ce fut un match diffi­cile depuis le début. Il fait partie des trois meilleurs au monde et a joué un tennis incroyable, en parti­cu­lier l’année dernière, rempor­tant tant de grands titres. J’ai beau­coup de respect pour lui, et je ne m’at­ten­dais évidem­ment pas à gagner en deux sets, et avec un tel score. Mais c’était un match vrai­ment diffi­cile, nous avons joué beau­coup d’échanges et je suis vrai­ment content de ma perfor­mance aujourd’hui. C’était vrai­ment épui­sant mais j’ai essayé de donner au public un bon match parce que Zverev est un joueur incroyable », a déclaré le Danois à la fin du match, qui affron­tera Emil Ruusuvuori en quarts de finale vendredi.