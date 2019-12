L’ATP 250 de Munich (25 avril au 3 mai) prépare déjà son édition 2020. Le tournoi allemand a annoncé la venue du prodige italien Jannik Sinner. Le Transalpin de 18 ans a remporté le Masters Next Gen à Milan en novembre dernier et il a terminé l’année à la 78e place mondiale.

BMW Open by FWU 2020 Player Announcement🎙️// We are very happy to welcome #NextGenFinals champion & @atptour shootingstar @janniksin in Munich next year ! The 18 year old climbed up the rankings like no other in 2019, looking forward to see you on our courts Jannik🙌 #BMWOpenbyFWU pic.twitter.com/XfsKSUBNd6

— BMW Open by FWU (@BMWOpenbyFWU) December 18, 2019