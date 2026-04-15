Présent à Munich au lieu de Barcelone où il allait d’habitude, le Grec semble encore vivre dans un monde qu’il a connu mais qui s’éloigne chaque semaine après ses nombreuses défaites.
« Je suis conscient que cette année, je pourrais peut‐être être confronté à de grands joueurs dès les premiers tours de différents tournois. Il n’est pas facile de devoir jouer contre eux si tôt. Mais j’accepte également le défi et ma position actuelle, comprenant que ce genre de choses doit se produire pour que je retrouve ma place légitime. Si je dois jouer des ATP 250, si je dois jouer des tournois supplémentaires, je le ferai. Parce que les matchs m’aident à retrouver mon jeu. Je suis un joueur qui a besoin de matchs. Je suis un joueur qui a besoin de disputer de nombreux sets pour ressentir pleinement son tennis et je pense que c’est quelque chose que je devrai faire dans les semaines à venir. J’espère jouer de nombreux tournois. Je veux accumuler beaucoup de matchs, mais bien sûr, en étant très prudent dans le choix des tournois et du timing. Donc, je prends également en considération ce genre de choses »
Catastrophique à Monte‐Carlo, Stefanos est 67ème à l’ATP et il est evident que ce classement ne va plus lui permettre de rentrer dans les tableaux des plus grands tournosi s’il continue à dégringoler de cette façon. Cette saison son bilan est tout juste positif avec 11 victoires pour 8 défaites. A Munich, son match du 1er tour a été interrompu face à Marozsan à 2 partout au 3ème set.
Publié le mercredi 15 avril 2026 à 07:42