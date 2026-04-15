Présent à Munich au lieu de Barcelone où il allait d’ha­bi­tude, le Grec semble encore vivre dans un monde qu’il a connu mais qui s’éloigne chaque semaine après ses nombreuses défaites.

« Je suis conscient que cette année, je pour­rais peut‐être être confronté à de grands joueurs dès les premiers tours de diffé­rents tour­nois. Il n’est pas facile de devoir jouer contre eux si tôt. Mais j’ac­cepte égale­ment le défi et ma posi­tion actuelle, compre­nant que ce genre de choses doit se produire pour que je retrouve ma place légi­time. Si je dois jouer des ATP 250, si je dois jouer des tour­nois supplé­men­taires, je le ferai. Parce que les matchs m’aident à retrouver mon jeu. Je suis un joueur qui a besoin de matchs. Je suis un joueur qui a besoin de disputer de nombreux sets pour ressentir plei­ne­ment son tennis et je pense que c’est quelque chose que je devrai faire dans les semaines à venir. J’espère jouer de nombreux tour­nois. Je veux accu­muler beau­coup de matchs, mais bien sûr, en étant très prudent dans le choix des tour­nois et du timing. Donc, je prends égale­ment en consi­dé­ra­tion ce genre de choses »

Catastrophique à Monte‐Carlo, Stefanos est 67ème à l’ATP et il est evident que ce clas­se­ment ne va plus lui permettre de rentrer dans les tableaux des plus grands tour­nosi s’il continue à dégrin­goler de cette façon. Cette saison son bilan est tout juste positif avec 11 victoires pour 8 défaites. A Munich, son match du 1er tour a été inter­rompu face à Marozsan à 2 partout au 3ème set.