Vainqueur de Bérankis ce mercredi, Alexander a rassuré ses fans et les orga­ni­sa­teurs. Il faut dire que l’Allemand souffle le chaud, victoire à Acapulco, et le froid, défaite au 1er tour à Miami, 2ème tour à Monte‐Carlo.

Sur sa défaite en Floride, on en sait un peu plus puisque Sacha a tenu à préciser les choses en confé­rence de presse : « A Miami, j’avais telle­ment mal au coude que je ne pouvais pas tenir ma raquette. J’ai pris de gros anal­gé­siques. Maintenant, je ne ressens plus de douleur et j’es­père pouvoir jouer sans y penser » a déclaré le joueur alle­mand qui est logi­que­ment l’im­mense favori du tournoi bavarois.

Il faut dire que le tableau est plutôt faible depuis que Karatsev s’est retiré. Si Alexander ne soulève pas le trophée dimanche, ce serait un signe de plus qui confir­me­rait que l’Allemand va vivre encore une fois une saison avec des montagnes russes…