Dominé par la « terreur » austra­lienne Christopher O’Connell (82e) en deux sets (7−6, 6–4) ce jeudi, Alexander Zverev, qui s’était présenté sur le court avec un legging pour homme, n’a pas pu affronter le froid, ni cette fameuse énorme pres­sion bava­roise, bien connue surtout lors de l’Oktober Fest.

Il ne reste que ses expli­ca­tions autour d’un climat peu propice à la perfor­mance : « J’étais nerveux, je ne joue pas avec autant de pres­sion, je joue plus lente­ment, je me déplace plus lente­ment – c’est une combi­naison de choses. Il faisait froid, et j’ai du mal à gérer la pres­sion. » Une décla­ra­tion qui n’est pas très rassu­rante sur sa forme actuelle même s’il va passer de 6 degrés à 22 quand il va débar­quer à Madrid.

Une année, il a même neigé à Munich. Pour éviter un tel fiasco, il faudrait peut‐être juste penser à changer de date. Comme cela, Sascha Zverev pour­rait jouer en short et exprimer plus faci­le­ment la qualité de son tennis.