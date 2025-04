D’un côté une terre battue espa­gnole bercée par le soleil, de l’autre, une terre battue de Bavière entre­tenu par un froid de « canard ». Le tournoi de Munich reste donc un mystère surtout si on veut vrai­ment se préparer pour Roland Garros. C’est un peu le constat que fait Zverev la guest star locale. Mais même avec ce statut d’in­vite de pres­tige, Sascha n’a pas pu se contenir au sujet de la qualité des courts.

« Au final, je suis évidem­ment très heureux d’avoir remporté un match comme celui‐là. Il a servi pour le match et je ne l’avais pas breaké une seule fois aupa­ra­vant. C’est pour­quoi je suis très heureux et ravi d’être en demi‐finale. Après sur ce court, il y a telle­ment de terre battue. La balle ne rebondit pas. J’ai toujours l’im­pres­sion d’y aller faci­le­ment, et puis elle ne rebondit plus du tout. Il a très bien joué tacti­que­ment. Il faut lui en rendre hommage. C’est un joueur très intel­li­gent. Il m’a compliqué la tâche aujourd’hui. J’ai toujours dit que c’était diffi­cile pour moi quand il faisait froid. Non pas que je n’aime pas le froid ou que ce soit incon­for­table, mais comme je l’ai déjà dit à propos de l’amorti : la balle ne rebondit pas. Tout reste bas »