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Zverev, la statis­tique qui fait très mal

Par
Thomas S
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Si Alexander Zverev reste incon­tes­ta­ble­ment l’un des joueurs les plus fiables et régu­liers du circuit, son blocage lors des matchs impor­tants est assez inquiétant. 

Surclassé ce samedi par Flavio Cobolli (6−3, 6–3, en 1h10) en demi‐finale de « son » tournoi, sur l’ATP 500 de Munich, où il était tenant du titre, l’Allemand a enre­gistré une neuvième défaite sur les derniers 10 matchs à ce stade de la compé­ti­tion sur le circuit principal. 

Sa dernière victoire dans le dernier carré d’un tournoi ATP remon­tant au tournoi de Vienne en octobre dernier. 

Une statis­tique qui montre que les diffi­cultés récentes de l’ac­tuel 3e joueur mondial sont beau­coup plus mentales que tennistiques. 

Publié le samedi 18 avril 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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