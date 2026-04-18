Si Alexander Zverev reste incontestablement l’un des joueurs les plus fiables et réguliers du circuit, son blocage lors des matchs importants est assez inquiétant.
Surclassé ce samedi par Flavio Cobolli (6−3, 6–3, en 1h10) en demi‐finale de « son » tournoi, sur l’ATP 500 de Munich, où il était tenant du titre, l’Allemand a enregistré une neuvième défaite sur les derniers 10 matchs à ce stade de la compétition sur le circuit principal.
Sa dernière victoire dans le dernier carré d’un tournoi ATP remontant au tournoi de Vienne en octobre dernier.
Zverev’s last 10 SFs :— José Morgado (@josemorgado) April 18, 2026
Munich ATP500 ’26-❌Cobolli
Monte‐Carlo ATP1000 ’26‐❌ Sinner
Miami 1000 ’26-❌Sinner
IW 1000 ’26-❌Sinner
AusOpen ’26-❌Alcaraz
Paris 1000 ’25-❌Sinner
Vienna 500 ’25-✅Musetti
Cincy 1000 ’25-❌Alcaraz
Toronto 1000 ’25-❌Khachanov
Halle 500 ’25-❌Medvedev pic.twitter.com/zmBmfouncP
Une statistique qui montre que les difficultés récentes de l’actuel 3e joueur mondial sont beaucoup plus mentales que tennistiques.
Publié le samedi 18 avril 2026 à 16:16