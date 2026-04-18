Si Alexander Zverev reste incon­tes­ta­ble­ment l’un des joueurs les plus fiables et régu­liers du circuit, son blocage lors des matchs impor­tants est assez inquiétant.

Surclassé ce samedi par Flavio Cobolli (6−3, 6–3, en 1h10) en demi‐finale de « son » tournoi, sur l’ATP 500 de Munich, où il était tenant du titre, l’Allemand a enre­gistré une neuvième défaite sur les derniers 10 matchs à ce stade de la compé­ti­tion sur le circuit principal.

Sa dernière victoire dans le dernier carré d’un tournoi ATP remon­tant au tournoi de Vienne en octobre dernier.

Zverev’s last 10 SFs :



Munich ATP500 ’26-❌Cobolli

Monte‐Carlo ATP1000 ’26‐❌ Sinner

Miami 1000 ’26-❌Sinner

IW 1000 ’26-❌Sinner

AusOpen ’26-❌Alcaraz

Paris 1000 ’25-❌Sinner

Vienna 500 ’25-✅Musetti

Cincy 1000 ’25-❌Alcaraz

Toronto 1000 ’25-❌Khachanov

Halle 500 ’25-❌Medvedev pic.twitter.com/zmBmfouncP — José Morgado (@josemorgado) April 18, 2026

Une statis­tique qui montre que les diffi­cultés récentes de l’ac­tuel 3e joueur mondial sont beau­coup plus mentales que tennistiques.