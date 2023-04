Tête de série numéro 3 de l’ATP 250 de Munich qui débute ce lundi, Alexander Zverev, lors de sa confé­rence de presse d’avant tournoi, a forcé­ment été inter­rogé sur sa brouille avec Daniil Medvedev suite à leur duel tendu sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo.

L’Allemand a d’abord reproché à Daniil son manque de fair‐play pour avoir pris une pause toilettes à un moment impor­tant du match tandis que ce dernier lui a répondu en l’in­vi­tant à se regarder dans une glace.

« Il a dit que ce n’était pas à moi de dire une chose pareille. Mais j’es­time que je suis quel­qu’un qui peut dire ce genre de chose parce que je n’ai jamais utilisé une pause toilettes à mon avan­tage dans ma vie. Je n’ai jamais pris de temps mort médical inutile de quelque manière que ce soit. Je gagne et je perds avec mon seul tennis, et j’en suis très fier. Je pense que les gens doivent se faire leur propre opinion, rien d’autre. Si Daniil veut venir me parler, il est le bien­venu. Je n’ai aucun problème. »

Sujet clos ?