Alexander Zverev peut souf­fler un grand coup.

Alors qu’il restait sur six défaites en douze matchs depuis sa finale perdue à l’Open d’Australie contre Jannik Sinner, le numéro 2 mondial a attendu d’être à domi­cile pour se rassurer et enchaîner à nouveau les victoires.

L’Allemand s’est imposé avec auto­rité ce dimanche en finale de l’ATP 500 de Munich face à un Ben Shelton un peu amorphe et sans solu­tion : 6–2, 6–4, en 1h12 de jeu.

ZVEREV MAKES IT A HATRICK IN MUNICH 🔥



He defeats Shelton 6–2 6–4 to claim the title !#BMWOpen pic.twitter.com/u3aybR5LNZ