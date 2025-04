Bien sûr, c’est récon­for­tant de remporter un ATP500 chez soi surtout après une période diffi­cile mais il faut aussi savoir être mesuré d’au­tant que le tableau de Munich était large­ment infé­rieur à celui de Barcelone.

Alors oui, c’est rassu­rant pour Sascha qui en plus passe numéro 2 au clas­se­ment ATP devant Alcaraz mais il n’y a pas de raisons d’en faire des tonnes.

Toujours fier de lui, Alexander a donné l’im­pres­sion d’avoir atteint des sommets alors qu’il a dominé en finale Shelton qui n’est pas un grand spécia­liste de l’ocre, c’est le moins que l’on puisse dire.

« Ces derniers mois ont été diffi­ciles pour nous, c’est donc toujours agréable de ramener à la maison un trophée comme celui‐ci. Sans vous, je serais déjà à Madrid. Vendredi, j’étais déjà complè­te­ment épuisé, et main­te­nant je suis là avec le trophée. J’ai remporté un tournoi 500. Je ne pense pas qu’il soit néces­saire de parler des dernières semaines. Je suis incroya­ble­ment heureux de ce titre et du niveau auquel j’ai joué. » Tout s’est bien passé aujourd’hui. Tu n’as concédé aucune occa­sion de break, tu as varié ton jeu. Quel élan cela peut‐il te donner pour les semaines à venir ? Comme je l’ai dit, la semaine a été très posi­tive. Je profite d’abord de mon anni­ver­saire et de ma victoire en tournoi. Ensuite, on pourra en discuter davantage »